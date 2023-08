Call of Duty: Modern Warfare 3 Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare serisi, 2019 yılında yeniden ve değiştirilmiş bir hikaye ile yeni nesil için piyasaya sunulmuştu. Geçtiğimiz sene çıkan Modern Warfare 2'nin ardından insanlar, Modern Warfare 3 'ün bu kadar çabuk geleceğini beklemiyordu. Modern Warfare 3'ün bu kadar çabuk olması oyunun kalitesine dair biraz şüphe uyandırsa da yeni yayınlanan oynanış fragmanıyla birlikte bu şüpheler ortadan kalkıyor gibi görünüyor. Gelin önce fragmanı izleyelim sonra detaylarını anlatalım. Modern Warfare 3'te Makarov karakterinin de yer alacağı önceden onaylanmıştı. Bu fragmanda, orijinal MW3'teki Makarov'un hava alanı görevinin farklı bir yorumlamasını görüyoruz. Bu sefer 'No Russian' cümlesi bir mesaj olarak bir uçağın koltuğunda oturan birine gönderiliyor. Bu sefer ağır makineli silahlarla terminali basmak yerine muhtemelen bir uçak kaçırma görevi deneyimleyeceğiz. Ayrıca yine Modern Warfare 3'teki efsane deniz hapishanesi görevinin de farklı bir yorumlaması oyunda yer alacak. Bunların dışında yeni olarak Farah'ın geri döndüğünü görüyoruz. Fragmanda ağırlıklı olarak Soap ve Captain Price gösteriliyor. Oyunun Türkiye için ön sipariş fiyatı da belli oldu. Call of Duty Modern Warfare 3 için belirlenen ön sipariş fiyatı 1.999 TL. Eğer daha çok avantaj ve bonus barındıran Kasa Sürümü için ön sipariş vermek isterseniz ödemeniz gereken bedel 2.799 TL. Artık bir oyunun fiyatı gerçekten 2.000 TL'yi de gördü… Call of Duty'nin resmi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşıma göre eski çok oyunculu haritaları da revize edilmiş şekilde oyuna eklenecek ve bugüne kadar görülmüş en büyük zombi haritası bu oyunda olacak. Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.