Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ve TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ve TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Veysi Alçınsu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Yıldırım ile Acar ve Alçınsu ile bir süre görüştü.

Ziyaretleri sırasında Bölge Müdürü Acar'a TCDD 1. Bölge Müdür yardımcıları Cemal Yaşar Tangül ve Ali Başpınar da eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediyesi hastanelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, salgınla mücadelede ilçedeki hastanelerde dezenfeksiyon çalışlarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları kapsamında, Süleymanpaşa Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servis ve poliklinik giriş çıkışlarında detaylı arındırma işlemleri yapıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında kamusal alanlar, parklar, okul bahçeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktalarda dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ TSO ve Stara Zagora TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında işbirliği ve kardeş oda protokolü imzalandı.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Koçaş, yönetim kurulu üyeleri ile Stara Zagora TSO Başkanı Oleg Stoilov, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Stara Zagora TSO yönetim kurulu üyesi İsmet Çavuşoğlu katıldı.

Günay, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın ekonomik ve ticari hayatına ilişkin bilgiler vererek, "Türkiye, Bulgaristan'ın ana ticaret ortaklarından biri konumundadır. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümü Bulgaristan üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, Bulgaristan, Türkiye'den AB'ye en önemli giriş kapısıdır. İki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına baktığımızda ise çok güzel bir denge olduğunu görüyoruz. Bu dengeyi koruyarak, ikili ticaretimizi daha yukarıya taşımak için işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolle Tekirdağ ve Stara Zagora ekonomik işbirliğini geliştirmek, meslek odası olarak Avrupa Birliği projelerinden yararlanarak kente fayda sağlamak ve en önemlisi Tekirdağ ile Stara Zagore'nın lojistik gücünün entegrasyonunu oluşturarak bölgeye katkı sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Münir Özkul Şevket Çoruh
Spor Okay Yokuşlu Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:53:30. #1.15#

title