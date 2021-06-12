Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serkan Söker (19), Cemaliye Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Söker, şüpheliler tarafından tabancayla ağır yaralandı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Söker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:47:30. #1.15#

title