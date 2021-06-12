Tekirdağ'da silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serkan Söker (19), Cemaliye Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Söker, şüpheliler tarafından tabancayla ağır yaralandı.
Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Söker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel