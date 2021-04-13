TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 110 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:07:18. #1.14#
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