TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.