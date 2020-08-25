TBMM Başkanı Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışına katılması TBMM Başkanı Şentop'un Ahlat'taki Selçuklu mezarlığı ziyareti Dua okunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinliklere katılması TBMM Başkanı Şentop'un Han Çadırını ziyaret etmesi Okçular Vakfı üyelerinin...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışına katılması
TBMM Başkanı Şentop'un Ahlat'taki Selçuklu mezarlığı ziyareti
Dua okunması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinliklere katılması
TBMM Başkanı Şentop'un Han Çadırını ziyaret etmesi
Okçular Vakfı üyelerinin gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA