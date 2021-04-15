Tavşanlı'da trafik kazası 1 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da trafik kazası 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Domaniç Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Günay yönetimindeki 43 U 0967 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Tunçbilek Beldesi Mezarlık duvarına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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