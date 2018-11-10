Acımasız Ağabey, Tartıştığı Kız Kardeşini Başına Orakla Vurarak Öldürdü
Trabzon'da tartıştığı ağabeyi tarafından orakla başından yaralanan şizofreni hastası kadın, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli ağabey, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Trabzon'da şizofreni hastası Saniye Ö. (58), evde tartıştığı ağabeyi Hacı Ö. (68) tarafından orakla başına vurularak öldürüldü. Ağabey Hacı Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ŞİZOFRENİ HASTASI KIZ KARDEŞİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI
Olay, saat 10.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Saniye Ö. ile ağabeyi Hacı Ö. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ORAKLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Ö. evde bulduğu orağı kız kardeşine savurdu. Orağın başına isabet almasıyla kanlar içinde kalan Saniye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Hacı Ö. ise evden çıkarak kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Hacı Ö. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - . Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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YA EKONOMİNİN BİTİŞİ İNSANLARIN DENE ASINI BOZDU TIRAFİK CEZA LARI ART TI VARMI TAKAN CEZAYA HAYIR YOK BENİ YEŞİL YANMIŞ KARŞI KIRMIZI ADAM TIRANSİT GEÇİYOR BENDE YOL BENİM DEYİP GEÇSEM AL SANA FACİ A KIRMIZIDA DURUYORUM ARKAMDAKİ KORNE ÇALIYOR YÜRÜ DİYE ASLINDA HERKES TIRAFİKTE KENDİ POLİS OLMALI BUNU HATALI SÜRÜCÜLERE ÇEKİP ATMALI TIRAFİYE BU CEZALAR CAYDIRICILIĞI YOK BENCE ADAM BASIYOR ŞEHİR İÇİ NASILSA AF ÇIKIYOR DİYETIRAFİK CEZALARINDA AF BUNDAN DOLAYI ÇIKMASINKAVŞAKLARDA EKİPOLSCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Trabzon normal şizofren çok memleketteCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Kadın kim bilir ne yaptı da adamcağız öldürmek zorunda kaldıCevap Yaz 3 23 Yayından Kaldır....: Yahuu malmisin sen yaaa6 3 Yayından KaldırAYSUN: Ne yaptiysa yapti,, insan öldürürmü? Hele kardesine nasil kiyar20 2 Yayından Kaldır