Acımasız Ağabey, Tartıştığı Kız Kardeşini Başına Orakla Vurarak Öldürdü

Acımasız Ağabey, Tartıştığı Kız Kardeşini Başına Orakla Vurarak Öldürdü

Trabzon'da tartıştığı ağabeyi tarafından orakla başından yaralanan şizofreni hastası kadın, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli ağabey, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trabzon'da şizofreni hastası Saniye Ö. (58), evde tartıştığı ağabeyi Hacı Ö. (68) tarafından orakla başına vurularak öldürüldü. Ağabey Hacı Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞİZOFRENİ HASTASI KIZ KARDEŞİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, saat 10.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Saniye Ö. ile ağabeyi Hacı Ö. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ORAKLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Ö. evde bulduğu orağı kız kardeşine savurdu. Orağın başına isabet almasıyla kanlar içinde kalan Saniye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Hacı Ö. ise evden çıkarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Hacı Ö. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - . Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (22)

  • GÖZLEMCİ RIFKI:
    YA EKONOMİNİN BİTİŞİ İNSANLARIN DENE ASINI BOZDU TIRAFİK CEZA LARI ART TI VARMI TAKAN CEZAYA HAYIR YOK BENİ YEŞİL YANMIŞ KARŞI KIRMIZI ADAM TIRANSİT GEÇİYOR BENDE YOL BENİM DEYİP GEÇSEM AL SANA FACİ A KIRMIZIDA DURUYORUM ARKAMDAKİ KORNE ÇALIYOR YÜRÜ DİYE ASLINDA HERKES TIRAFİKTE KENDİ POLİS OLMALI BUNU HATALI SÜRÜCÜLERE ÇEKİP ATMALI TIRAFİYE BU CEZALAR CAYDIRICILIĞI YOK BENCE ADAM BASIYOR ŞEHİR İÇİ NASILSA AF ÇIKIYOR DİYETIRAFİK CEZALARINDA AF BUNDAN DOLAYI ÇIKMASINKAVŞAKLARDA EKİPOLS
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.