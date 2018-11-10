Acımasız Ağabey, Tartıştığı Kız Kardeşini Başına Orakla Vurarak Öldürdü

Trabzon'da şizofreni hastası Saniye Ö. (58), evde tartıştığı ağabeyi Hacı Ö. (68) tarafından orakla başına vurularak öldürüldü. Ağabey Hacı Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞİZOFRENİ HASTASI KIZ KARDEŞİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, saat 10.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Saniye Ö. ile ağabeyi Hacı Ö. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ORAKLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Ö. evde bulduğu orağı kız kardeşine savurdu. Orağın başına isabet almasıyla kanlar içinde kalan Saniye Ö., olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Hacı Ö. ise evden çıkarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Hacı Ö. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - . Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.