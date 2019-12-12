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Tarım makinecileri, ihracata sarıldı, hedef 2 milyar dolar

Geçen yıl itibarıyla tarım ve hayvancılıkta kendini gösteren alım gücündeki daralmadan nasibini alan tarım makineleri sektörü, can simidi olarak ihracata sarıldı.

12.12.2019 08:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:14
Tarım makinecileri, ihracata sarıldı, hedef 2 milyar dolar

Geçen yıl itibarıyla tarım ve hayvancılıkta kendini gösteren alım gücündeki daralmadan nasibini alan tarım makineleri sektörü, can simidi olarak ihracata sarıldı. Sektör temsilcileri, yıl sonu ihracat hedeflerinin, 2 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Dunya.com

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