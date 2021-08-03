Tarihe geçen cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Bakan Kasapoğlu oldu
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Tarihe geçen cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Bakan Kasapoğlu oldu

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel barda bronz madalya alarak Türk spor tarihine geçen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel barda bronz madalya alarak Türk spor tarihine geçen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden oldu.

Bakan Kasapoğlu, Ariake Cimnastik Merkezi'ndeki artistik cimnastik bireysel alet finallerinin ardından Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren Ferhat Arıcan ile bir araya geldi.

Milli sporcuya sarılan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tebrik ediyorum. Allah nice başarılar versin. Yolun açık olsun. Bu madalya altından daha değerli. Sen tarih yazdın, çığır açtın. Nice gençler senin yolunda yürüyecek. Nice başarılara." diye konuştu.

Ferhat Arıcan'ın "Bu madalya cimnastik için bir başlangıç." demesi üzerine Kasapoğlu, "Türkiye spor tarihi, olimpiyat tarihimiz için bir başlangıç. Bir destan. Tebrik ediyorum. Hak ettin, elinden geleni en güzel şekilde yaptın." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu da Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Tüm Türkiye'ye, arkamda olan herkese, başta size çok teşekkür ediyorum. Bu tüm Türkiye'nin madalyası." dedi.

Tarihe geçen cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Bakan Kasapoğlu oldu
Tarihe geçen cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Bakan Kasapoğlu oldu
Tarihe geçen cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Bakan Kasapoğlu oldu
Tarihe geçen cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Bakan Kasapoğlu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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