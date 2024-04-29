Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Kırcaali'de doğdu ve haltere dokuz yaşında başladı. On beş yaşında iken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak dikkatleri üzerine çekti ve şampiyon oldu. Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu neden öldü? İşte ayrıntılar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Kırcaali'de doğdu ve haltere dokuz yaşında başladı. On beş yaşında iken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak dikkatleri üzerine çekti ve şampiyon oldu. Süleymanoğlu, halter kariyerinde birçok başarı elde etti ve tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edildi. Ancak, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU SPOR KARİYERİ

On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon olan Naim Süleymanoğlu, böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza atmıştır. Tam 46 kez dünya rekoru kıran Süleymanoğlu, 1984 yılında (16 yaşındayken) silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir.

1983-1986 arasında gençler kategorisinde 13, büyükler kategorisinde ise 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kıran Naim Süleymanoğlu, aynı dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar elde etti. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın Sovyetler Birliği ile birlikte boykot kararı alması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmeti'nin "Soya dönüş" operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması sonucu adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için Naim Süleymanoğlu, 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası sırasında Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye iltica etmesi ve getirilmesi konusunda dönemin Başbakanı Turgut Özal devreye girdi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim 2017'de karaciğer nakli operasyonu geçirdi. Ancak, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle durumu ağırlaşarak 11 Kasım 2017'de acil bir ameliyata alındı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017'de 50 yaşında hayatını kaybetti.