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A Milli Voleybol Takımları için sezon açılışı yapıldı

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FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen sezon açılışına, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı. Milletler Ligi (VNL) 1. ayağı karşılaşmaları hazırlıkları için İtalya'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise gönderdikleri video ile gecede yer aldı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Önümüzde uzun ve zorlu bir maraton var"

Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bir yılda alınan üç başarı bu ülkenin gururu oldu. Önümüzde uzun, yorucu, zorlu bir maraton var. Beklenti büyük. İnşallah elinden gelen her şeyin en iyisini yapacaklarından şüphemiz yoktur. Yediden 70'e kadın erkek herkesi birleştirdikleri için, herkesi bir bütün halinde ayrıştırmadan bütünleştirdikleri için, tek bir hedefe kilitledikleri için bir kez daha huzurlarınıza oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Danile Santarelli: "Kendimi evimde hissediyorum"

Sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Başantrenör Danile Santarelli de, "Geçen sene bize verdiğiniz destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı desteği ilk günden itibaren hissetmeye başladık. Oyuncularım harika bir ekip, çok çalışıyoruz. Bu sene de geçen sene neler yaptıysak aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Bizim için turnuvanın adının hiçbir önemi yok. Bu takım çıktığı her turnuvada en iyi iyisini vermek için, en iyisini göstermek için ve savaşmak için çıkıyor. Bu sene de aynı şey olacak. Çok zor bir yaz olacağına eminiz. Çünkü herkesin bizi yenmek istediğini biliyoruz. Kendimi evimde hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve keyifliyim. İşimi en iyi yapabileceğim yerde olduğumu düşünüyorum. Sezona Antalya'da başlıyoruz. Antalya benim için çok özel bir şehir. Bu yazın yine geçen seneki gibi harika bir yaz olacağına eminim" diye konuştu.

Eda Erdem Dündar: "Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz"

Milletler Ligi'nde ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen kaptan Eda Erdem Dündar ise, "Bu yaz bizim için çok değerli. Hepimiz bunun farkındayız. Antalya'da başlıyoruz. Geçen sene Antalya bizim için güzel geçmişti. Bizleri de çok özlediler. Biz de onları çok özledik. Bu sene de elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğimizin sözünü sizlere verebiliriz. Türk kadınını, Türkiye'yi Avrupa ve dünya arenasında aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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