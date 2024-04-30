Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Milli Takımı Tanıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak Yelken Milli Takımı'nın tanıtım toplantısı, gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF), Feriye'de düzenlediği toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TYF Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Paris 2024'e kota alan milli yelkencilerden Ecem Güzel, Yiğit Yalçın Çitak, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Merve Vatan, Derin Atakan, Deniz Çınar ile Lara Nalbantoğlu yer aldı.

Veli Ozan Çakır: "Gelecekte yelkende büyük başarılar elde edeceğiz"

Bakanlık olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirten GSB Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, "Sporcular, bu işin asıl kahramanıdır. Tokyo'da da 8 sporcuyla olimpiyatlara katılmıştık. Ekibimizin, kota müsabakalarındaki performansının Paris'te de devam etmesini istiyorum. Ekipte çok genç sporcular var. Gelecekte yelkende büyük başarılar elde edeceğiz. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı da başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Akdurak: "Paris'te bayrağımızı dalgalandıracağımız için heyecanlıyız"

TYF Başkanı Özlem Akdurak ise milli yelkencilerin basınla fazla bir araya gelemediğini belirterek, "Sporcularımız, yılın 200-250 günü yurt dışında oluyor. Geçtiğimiz hafta olimpiyat kota yarışlarını bitirdik. Çok güzel bir dereceyle 6 disiplinde ve 8 sporcuyla olimpiyatlara gidiyoruz. Paris'te bayrağımızı dalgalandıracağımız için heyecanlıyız. Yelken sporu, şu anda istediğimiz yaygınlıkta değil. Geçtiğimiz yıllarda, gençlik sınıflarında rekor sayıda uluslararası başarılar elde ettik. Bu, sporcuların olimpik sınıflara kayması da önemli bir gurur kaynağı. Sporcularımız, başarıya inandı. Bizler, büyük bir zincirin parçasını birleştirdik. Destek olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu bir yola çıktıklarını belirten Akdurak, "Olimpiyatlar, sporun zirvesi. Mücadele ettiğimiz ülkeler, denizde ve yelkencilikte çok ilerledi. Biz, sporcuların azmi sayesinde bu zorlu yolda çok güzel sonuçlara imza attık. Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan dönerken, çok zorlu bir yolun bizi beklediğini biliyordum. Ben, bu yolda bizi destekleyen herkese teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ise odak noktalarının şu anda sporcular olduğunu vurgulayarak, "6 dalda kota alan 8 değerli sporcumuzu kutluyorum. Büyük fedakarlıklarla ve uzun bir çalışmanın ardından bu başarı geldi. Sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç toplantıda milli sporcuları yalnız bırakmadı. Dinleyiciler arasında yer alan Koç, toplantı bittikten sonra TYF Başkanı Özlem Akdurak ve sporcularla bir süre sohbet etti.