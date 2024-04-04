Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) başkanlığını da yapan ve 2 Nisan'da vefat eden Togay Bayatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayatlı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın, Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkati çekti.

Bayatlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.