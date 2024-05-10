Nesrin Baş, Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde olimpiyat kotası aldı
Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenen Nesrin Baş, olimpiyat kotası aldı.
Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri kadınlar 62 kilo yarı finalinde Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenen Nesrin Baş, olimpiyat kotası aldı.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon Müsabakaları'nda, kadınlar 62 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos'u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı. - İSTANBUL