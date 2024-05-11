Üye Girişi
Haberler

Beyza Arıcı: Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Beyza Arıcı, FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi, ülkeye en iyi şekilde hizmet etmek ve bayrağı gururla temsil etmek istediklerini söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Beyza Arıcı, milli takımın mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi, "Tek bir amacımız var ülkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek, bayrağımızı gururla temsil edebilmek" dedi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bu yaz boy gösterecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 28 yaşındaki oyuncusu Beyza Arıcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Beyza Arıcı, "İki turnuvada da kesinlikle ilk hedefimiz şampiyonluk. Şu ana kadar hazırlık etabımız çok kısa sürdü. Birbirini tanıyan ve sürekli birlikte oynayan bir ekibiz. O yüzden hazırlık etabı güzel geçiyor. Farklı kulüplerde olsak da hemen kaynaştık ve tek bir amacımız var ülkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek, bayrağımızı gururla temsil edebilmek. Önce VNL turnuvası var. Yoğun bir turnuva olacak. Daha sonrasında da olimpiyatlara hazırlanmak için zamanımız olacak. Umuyorum iki turnuvada da şampiyonluk kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Federasyonumuz maddi ve manevi desteğini bize hissettiriyor"

Dünya sırlamasında 1 numarada olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uzun yıllar zirvede olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten 28 yaşındaki voleybolcu, "Öncelikle istikrarlı olmak gerekiyor. Bu şampiyonluğun üzerine yerimizin sarsılmaması için daha çok çalışmamız lazım. Bu istikrarı kesinlikle korumamız gerekiyor. Federasyonumuz da her zaman hem maddi hem manevi desteğini bize hissettiriyor. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Bu güzel kimya bozulmadan federasyonun ve Türk halkının desteğiyle bu süreç bence uzun seneler devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beyza Arıcı Paris Spor Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title