Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk
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Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti.

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti.

Bu akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma kararının ardından İstanbul'un bir çok noktasında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bu noktalardan birisi de Eminönü. Hem bayram alışverişi hem de 17 günlük kısıtlama için hazırlık yapan vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Eminönü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

"Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz"

Eminönü'ne alış veriş yapmaya gelen bürokrat Baki Şener, "Çok dikkatli olmak koşuluyla alış veriş yapmakta hiçbir mahsur olmadığını görüyorum. Ancak sosyal mesafeyi kesinlikle korumamız gerekiyor. Ben Ankara'da görev yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla İstanbul'da ve Ankara'da da maalesef sosyal mesafeyi koruyamadığımız için bu tam kısıtlamalar gündeme geliyor. Aslında tüm vatandaşlarımız kısıtlamalara, maske, mesafe hijyen kurallarına uysa hiçbir şey olmayacağının kanaatindeyim ama maalesef sosyal mesafeyi zerre kadar koruyamıyoruz. Kurallara uymadığımız için veriler sürekli ters şekilde devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere önerdiği tüm verilere dikkat edersek, başımızdaki devlet büyüklerinin bizi bu konuda uyardığı gibi biz de kurallara uyarsak bir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim" dedi.

"Psikolojim bozulmasın diye çiçek aldım"

Tam kapanma süresince evde sıkılmamak için çiçek aldığını söyleyen Remziye Kabalcı ise, "Evde kapalı olacak olmamıza rağmen çiçek aldım. Psikolojimiz düzelsin diye aldım. Çiçeklerim burada, onları ekeceğim. Artık onlarla oyalanacağım. Bundan başka, hurma, Ramazanlık ürünler alacağız. Bayram için şeker de aldık. Herkese eve kalın diyorum" şeklinde konuştu.

"Gereksiz stoklar gereksiz çöpler çıkartır"

Tahtakale'de esnaflık yaptığını söyleyen Mehmet Bey de, "İnsanlar televizyonlarda kapanmayı duydukları zaman genelde psikolojik olarak bir saldırmaya geçiyorlar. Aslında kapanmada da tüm marketlerimiz açık ve bunu herkes biliyor. Ama son ne olacak ne bitecek diye gereksiz stoklar yapılıyor ve gereksiz çöpler çıkartılıyor. Bunlar hep israftır. Herkese yetecek kadar ekmek, su var bu memlekette. Gereksiz alışverişler gereksiz çöpler çıkartır" diye konuştu. - İSTANBUL

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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