Suudi Arabistan'dan İran'a karşı "kararlı duruş" çağrısı

20.09.2019 02:56

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, uluslararası topluma İran'a karşı "kararlı bir duruş" sergilemeye çağırdı.

Cubeyr, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Cubeyr, "Bekik ve Haris petrol tesislerinin İran silahlarıyla hedef alınması sadece Suudi Arabistan'a değil, aynı şekilde uluslararası pazarlara enerji arzını hedef alarak dünyaya da bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

"Saldırıyı İran'ın yıkıcı ve saldırgan siyasetinin bir uzantısı" olarak nitelendiren Cubeyr, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve İran'a karşı "kararlı bir duruş" sergilemeye çağrıdı.

Cubeyr, "İran'a karşı kayıtsız kalmak onu daha fazla sabotaj ve düşmanlık eylemi gerçekleştirmeye teşvik edecektir ve bunun da sadece bölge için değil, uluslararası barış ve güvenlik açısından da etkileri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.

Kaynak: AA