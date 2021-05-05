Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? Survivor kim sms birincisi oldu?
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Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? Survivor kim sms birincisi oldu?

Survivor'da kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? Survivor kim sms birincisi oldu?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor'da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? Survivor SMS birincisi kim oldu? 4 Mayıs TV8 SMS birincisi kim oldu?

Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu araştırılıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Survivor'da kim elendi? sorusu gündemden düşmüyor. 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim veda etti? Survivor SMS birincisi kim oldu? 4 Mayıs TV8 SMS birincisi kim oldu?

SURVIVOR ELENEN İSİM

Eleme adaylarının belli olmasından sonra Survivor'a veda eden isim Melis oldu. Melis yaptığı açıklamada, "Buraya kadarmış. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelebilmek de bir başarı" ifadelerinde bulundu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ

Öte yandan Survivor Ünlüler SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler SMS sıralamasında İsmail Balaban oldu. İsmail eleme adayı olarak Melis'i söyledi.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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