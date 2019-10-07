Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

07.10.2019 20:51
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek Yayladağı ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkiyatı yapılan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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