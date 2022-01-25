Şüphe üzerine durdurulan şahıs elektrikli bisiklet hırsızı çıktı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahıs elektrikli bisiklet hırsızı çıktı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisiklet römorkunda inşaat demiri ve çuvallar bulunan şüpheli R.Ö.'yü (19) Yörük Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan R.Ö.'nün yapılan sorgulamasında değişik suçlardan kaydı olduğu tespit edilirken, şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet elektrikli bisiklet, çeşitli inşaat demirleri ile elektrikli bisiklet parçaları ele geçirildi. Elektrikli bisiklete takılı römorkun ise S.İ.'ye ait olduğu tespit edilip, kendisine verildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri