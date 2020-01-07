Sudan'ın Darfur bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi Çad'a sığındı

07.01.2020 02:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:26

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Batı Darfur eyaletinin Cineyne kentindeki kabile çatışmaları nedeniyle 5 bin kişinin komşu Çad'a sığındığını duyurdu.

Hartum'daki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Sudan sınırına yakın köylere sığınmak için 5 bin kadar Darfurlu Çad tarafına geçti.

Raporda çatışmalardan etkilenenler için BM'nin sağlık ortaklarının 7 sağlık merkezi kuracağı, acil dağıtıma hazır gıda dışı stokların bulunduğu ancak tüm mağdurlara yardım edebilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Bölgede yerel liderler arasında çatışmaların durdurulması konusunda anlaşma sağlandıktan sonra kent sakinliğini koruyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, batı Darfur'un Cineyne kentindeki Krending kampı yakınlarında geçen hafta Arap kabilelerinden bir gencin öldürülmesi üzerine Mesalit ve Arap kabileleri arasında çatışma başlamıştı.

Çatışmalarda 54 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı. Binlerce kişinin çevre şehirler ve Çad'a sığındığı şiddet olayları sonrası Hartum hükümeti bölgeye asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Egemenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu ve Başbakan Abdullah Hamduk'un başkanlık ettiği heyet, çatışma bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Başbakan Hamduk, pazar günü tarafların düşmanlıkları sona erdirme, karşı tarafa saldırmama ve bölgenin güvenlik ve istikrarını koruma konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA