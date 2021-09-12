Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 187 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 209 bin 572 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 851 bin 610 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 187 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 466 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 254 lira 67 kuruş, satış fiyatı 2 bin 121 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 260 bin 335 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 136 milyon 310 bin 734 metreküp olarak kayıtlara geçti.