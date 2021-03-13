Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1286 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 966 bin 215 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 139 bin 973 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1286 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 78 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1325 lira 26 kuruş, satış fiyatı 1248 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 685 bin 870 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 228 milyon 58 bin 707 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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