Zonguldak'ta Galatasaray Taraftarları Şampiyonluk Kutlamaları Yaptı

Zonguldak'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla sokağa döküldü. Onlarca taraftar şampiyonluk coşkusu yaşarken, iki taraftar ise üzerinde Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı temsili bir tabut taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle Zonguldak'taki Galatasaray taraftarları, kutlamalar için sokağa akın etti. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar ellerindeki Galatasaray bayraklarını salladı. Zonguldak Valiliği önünde de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, küçük yaştaki taraftarlar da büyük bir heyecanla katıldı. İncivez Caddesi'nde üniversite öğrencileri de kutlamalara renk kattı.

Taraftarlar arasında coşku doruğa ulaşırken, bazı taraftarlar üzerinde Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Mayıslar bizim demiştik" yazılı not bulunan temsili bir tabut taşıdı. Kutlamalar sırasında meşaleler yakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kutlamalar süresince yolları ulaşıma açık tutmak ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti. - ZONGULDAK