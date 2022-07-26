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Yelkende, ILCA 7 Milli Takım Kampı İzmir'de yapıldı

Yelkende, ILCA 7 Milli Takım Kampı İzmir'de yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ILCA 7 Milli Takım kampı, İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirildi.

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Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ILCA 7 Milli Takım kampı, İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Çakır gözetiminde gerçekleştirilen kampa Dikili Yelken ve Kano Spor Kulübü Derneği ev sahipliği yaptı.

Sekiz gün süren kampta milli sporcular Umut Eyriparmak, Meriç Erdağl, Berkay Abay, Yiğit Yalçın Çıtak, Doruk Demircan ve Sinan Mumcu yer aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Takım Türkiye İzmir Spor Haberler

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