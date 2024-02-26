Türkiye Geneli Garanfondo Bisiklet Yol Yarışı Bodrum'da Düzenlenecek

Türkiye Geneli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla olmak üzere sadece 6 ilde organize edilen Garanfondo Bisiklet Yol Yarışı 4. uzun ve kısa parkur olmak üzere 2 ayrı etapta 10 Mart tarihinde Bodrum'da pedallanacak. Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilecek yarış; Tüm Türkiye'nin yanı sıra Dünyanın değişik ülkelerinden Bisiklet tutkunlarını Bodrum'da ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile gerçekleştirilecek yarış, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor. Yarışmada dereceye girenlere değişik ödüller verilirken genel klasman birincilerine Kos adası geliş-gidiş Feribot bileti verecek.

10 Mart'ta Bodrum da gerçekleştirilecek Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol yarışının; 65 km'lik Emak Elektrik Kısa Parkuru, Bodrum merkezden start alarak Güvercinlik kavşağından, Mumcular, Çamlık,Kızılağaç dönüldükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde son bulacak. 94 Km'lik Bodrum FM parkuru; Yalı, Mumcular gibi bölgeleri ve Milas'ın bazı köylerini de kapsayacak. Organizasyon Bodrum'un sadece turizm bölgelerini değil, kırsalda bulunan alanlarını da tüm dünyaya tanıtacak.

Granfondoların 15 yaştan, 65-70 yaşa kadar Bisiklet Yarışı tutkunlarını bir araya getiren büyük organizasyonlar olduğu söyleyen, Federasyon Muğla Temsilcisi İlker Cömert, "Bodrum 4.kez Granfondo'ya ev sahipliği yapacak. Tüm Türkiye'de sadece 6 ilde gerçekleştirilen bu dev organizasyonun birisinin de Bodrum'da gerçekleştirilmesi bizim için gurur verici. Sayın Valimiz, Bodrum Kaymakamımız, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, organizasyonun Bodrum'da gerçekleştirilmesinde büyük destekleri oldu. Umarım organizasyonu Bodrum'a yakışır bir şekilde gerçekleştirebiliriz" dedi.

Daha önceki yıllarda Mayıs ayında düzenlenen etkinliğin Turizm sezonu ve trafik düşünülerek Mart ayına alındığını belirten Cömert; "Organizasyon süresince 8 Mart'tan itibaren sporcu, antrenör, mekanisyen, izleyici ve sporcu aileleri ile başlangıcında önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

9-10 Mart'ta Bodrum Yarımadasında düzenlenecek olan ve 15 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılması beklenen Bodrum Halikarnas Granfondo yerli ve yabancı basın kuruluşlarının da büyük ilgisini çekiyor. Yarış nedeni ile yerli yabancı birçok basın mensubunu ağırlayacak olan Bodrum, Deniz, Güneş ve Kum turizminin yanı sıra spor turizmi ile de iddialı olduğunu gösterecek" dedi.

Yarış çerçevesinde, 8 Mart 2023 akşamı saat 19.00'da Kale önünde 175 metrelik özel hazırlanmış bir alanda 4-6 yaş grubunda 25 çocuk denge bisikleti ile Junior Granfondo yarışını gerçekleştirecek 4-6 yaş grubu kız erkek isteyen tüm çocukların katılacağı yarışmada tüm katılımcı çocuklara ödüller verilecek. "Baba, anne beni de Bodrum'a götür" mottosu ile gerçekleştirilecek yarışmaya Bodrumlu ailelerde çocuklarını kayıt ettirebilecekler. Öte yandan yarış çerçevesinde paralimpik engelli bisikletçiler ile ikili bisiklet tandem kullanan bisiklet sporcuları da ayrıca start alacaklar.

10 Mart'ta Bodrum'da düzenlenecek olan ve 15 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılması beklenen Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol yarışının ödül töreni 10 Mart saat 15.00'da Bodrum Yat Limanında gerçekleştirilecek. Erkeklerde 9, Kadınlarda 9 ve 2 kategoride de genel klasmanda dahil olmak üzere toplamda 69 sporcuya değişik ödüller ve madalyaların verileceği ödül töreni canlı olarak yayınlanacak. - MUĞLA