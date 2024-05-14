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Türk Telekom, Anadolu Efes ile play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Anadolu Efes ile play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Serinin ikinci maçı ise 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 18.00'da başlayacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takımın yarı finalist olacağı eşleşmenin ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Bu turu geçen ekip yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Geçen sezonu lider tamamlayarak play-off'a kalan Türk Telekom, bu sezon ilk 8'e son haftalardaki performansıyla girebildi. Ligi 8. sırada bitirerek normal sezonun lideri Anadolu Efes'le eşleşen başkent ekibi, zorlu rakibini eleyerek geçen sezon olduğu gibi yine yarı final oynamak istiyor.

Türk Telekom, normal sezonda 14 galibiyet alırken, Anadolu Efes'i deplasmanda 82-81 yendi, sahasında ise rakibine 71-69 kaybetti.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Efes Basketbol Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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