Türk Sporcular Bratislava Durgunsu Kano Yarışları'nda 3 Altın Madalya Kazandı
Türk sporcular, 37. Uluslararası Bratislava Durgunsu Kano Yarışları'nda 3 altın, 8 madalya kazandı. Ay-yıldızlı kanocular, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Rahmi Kaan Karahan, K1 200 metre ve K1 1000 metre, Bedirhan Çıktay da 23 yaş altı C1 5000 metrede birincilik elde etti.
Türk sporcular, 37. Uluslararası Bratislava Durgunsu Kano Yarışları'nda 3'ü altın, 8 madalya kazandı.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı kanocular, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Rahmi Kaan Karahan, K1 200 metre ve K1 1000 metre, Bedirhan Çıktay da 23 yaş altı C1 5000 metrede podyumun zirvesine çıktı.