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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR Karşılaşması Gecikti

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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasında Almanya'da oynanacak karşılaşma, biletsiz taraftarların salona girmesi nedeniyle 25 dakika gecikmeli olarak başladı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko arasında Almanya'da oynanacak karşılaşma 25 dakika gecikti.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde salona gelen taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribündeki yerini almak istedi.

Alman polisi yaptığı açıklamada, girişlerin başlamasıyla büyük bir taraftar grubunun biletsiz şekilde salona girdiğini belirtti.

Bu durumun ardından polis, girişleri kapatırken, bileti olmayan taraftarları tek tek tespit ederek salon dışına çıkardı.

Yaşananların ardından biletli seyirciler salona girmekte gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın 25 dakika geç başlamasına karar verdi.

Kaynak: AA / Spor

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