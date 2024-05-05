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Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Güner Mumcu Taştan, Selim Şenöz

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, Mulumba (Dk. 60 Emirhan Aydoğan), Soukou (Dk. 60 Jozefzoon), Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 11 Mustafa Çeçenoğlu), Mehmet Özcan, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 90+1 Doğan Can Davas)

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Muharrem Cinan, Erkam Develi (Dk. 82 Enginalp Yamaç), Şahverdi Çetin (Dk. 64 Mikail Okyar), Melih İnan, Dembele (Dk. 82 Bahadır Yıldırım), Bardhi, Görkem Bitin (Dk. 35 Camara), Arda Hilmi Şengül, Orhan Nahırcı, Traore

Goller: Dk. 22 Dembele ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 41 Djitte, Dk. 63 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 70 Bardhi ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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