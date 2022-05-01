Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 0 Y. Samsunspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Savicevic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Osman Çelik'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

28. dakikada Ankaragücü ceza sahası önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cihan Karaman'ın sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanattan Mendes'in pasında ceza sahası içinde Savicevic'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

67. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası sol çaprazından ortasında Yusuf Abdioğlu'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tallo'nun sert şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Orkun Aktaş xx, Cem Özbay xx

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan xx, Yasin Güreler xx, Abdullah Durak xx, İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 68 xx) Mehmet Murat Uçar xx (Ali Kaan Güneren dk. 81 ?) Chahechouhe xx (Eren Derdiyok dk. 81 ?) Bartolomeu xx (Ariyibi dk. 39 xx) Owusu xx (Cem Ekinci dk. 68 xx)

Yedekler: Akın Alkan, Pinto, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Y. Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Ali Ülgen xx, Yunus Emre Çift xx, Osman Çelik xx, Melih Altıkulaç x (Soner Gönül dk. 18 xx) Fofana xx, Cihan Kahraman xx, Hasan Kılıç x (Berk Taşkın dk. 18 xx) Savicevic xx, Polat Yaldır xx (Yasin Öztekin dk. 46 xx) Tomane xx (Tallo dk. 73 x)

Yedekler: Alp Tutar, Ngandu, Beteau, Muhammet Ali Özbaskıcı, Alaaddin Okumuş, Ensar Arslan

Teknik Direktör: Yücel Uyar

Sarı kartlar: Melih Altıkulaç, Cihan Kahraman, Ali Ülgen (Samsunspor), Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar (Ankaragücü) - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor