Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası "dörtlü final"???????de Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto eşleşti.

Bugün oynanan maçlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Rize Belediyespor'u 40-27 mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento, dörtlü finale yükseldi.

Sonuçlarla birlikte, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir-Spor Toto eşleşti.