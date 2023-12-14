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Çorum Osmancık'ta 80 Milyon Liralık Spor Kompleksi Yapılacak

14 Aralık 2023 15:21 Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Çorum'un Osmancık ilçesinde 80 milyon lira bütçeli spor kompleksi yapılacak. Yüzme, tenis, badminton, okçuluk, futbol ve atletizm branşlarına hizmet verecek kompleks için imza töreni düzenlendi.