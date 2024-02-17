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Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Heyecanı

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Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası'nda patencilerin gösterileri nefes kesti. Kupa mücadelesi 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti ve toplamda 68 sporcu katıldı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Asbaşkanı Orhan Şahin, turnuvanın önemini vurgulayarak gelecekte Samsun'dan iyi buz patencileri çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen 'Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası' mücadelelerinde patencilerin gösterileri nefes kesti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Samsun'da Buz Pateni Pisti'nde başladı. Spor Toto Kupası'na Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinden 5 kategoride 16 kulüp ve 1 ferdi bölgeden olmak üzere toplamda 68 sporcu katıldı.

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası'nda ilk gösteriler bugün Basic Novice bayanlar kategorisi sporcularının performanslarıyla başladı. Bu kategoriyi sırasıyla Advanced Novice, Junior ve Senior'da sporcuların performansları ile devam etti.

Kupa mücadeleleri hakkında bilgi veren Türkiye Buz Pateni Federasyonu Asbaşkanı Orhan Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü münasebeti ile turnuvayı Samsun'da düzenliyoruz. Samsun bizim için çok önemli bir şehir ve bugünden sonra da bu şehre daha çok önem vereceğiz. Yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Hedefimiz, buradaki buz pistine daha çok antrenörle destek sağlayarak gelecekte Samsun'dan iyi buz patencileri çıkartıp, ülkemize kazandırmaktır. Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası'nda başarı elde edecek sporcular Dünya Gençler Şampiyonası ve Avrupa'da düzenlenen Grand Prixlerde bizi temsil edecekler" dedi.

Yarışmalar, 18 Şubat pazar günü ise Advanced Novice kategorisi sporcularının performansları ile başlayıp, Junior ve Senior kategorisi sporcularının performansları ve madalya töreni ile son bulacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Orhan Şahin Türkiye Samsun Spor Güncel Haberler

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