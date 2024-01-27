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Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da başladı

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Konya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası başladı. Toplam 944 sporcu mücadele ediyor.

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Konya'da başladı.

Konya'da 27-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seremoni ile başladı. Şampiyonaya, 64 ilden 437 kadın ve 507 erkek olmak üzere toplam 944 sporcu katılıyor. Törende konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, organizasyonun düzenlenmesinde kendilerine destek veren Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlara teşekkür ederek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan da şampiyonanın Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Konya'nın son zamanlarda sportif faaliyetler yönünde yüksek derecede bir ivme kazandığını vurgulayan Vali Özkan, "Konya kültür, sanayi ve tarım şehri olmasının yanında bir spor şehridir. Sportif altyapımızın güçlendirilmesi gençlerimizin spora yönelik iştiyakı ve uluslar arası müsabakaların şehrimizde icra ediliyor olması şehrimizi sporla özdeşleştirmektedir. Konya'da spor altyapısının oluşturulmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber Belediyelerimizin önemli katkıları var. Onlara teşekkür ediyoruz. Gençliğimiz her şeyimiz. Sporla barışık bir gençlik; geleceğe ümitle bakan, motivasyonunu kaybetmeyen, milli değerlerin ve milli kalkınmanın da lokomotifi olan bir gençliktir" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada, Vali Özkan ve protokol mensupları dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası açılış seremonisine Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, sporcular, antrenörler ve spor severler katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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