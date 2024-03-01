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Arkas Spor, Spor Toto ile karşı karşıya gelecek

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Efeler Ligi 22. haftasında Arkas Spor, yarın Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

Efeler Ligi 22. haftasında Arkas Spor, yarın Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi 22. haftasında yarın Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 11 galibiyet, 10 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Spor Toto ise 10 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İzmirli voleybolseverlerin heyecanı yüksek bir maç izleyeceğini belirterek, "Ankara ekibi karşısında tribün gücümüzün de etkisiyle haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan sezonun ilk maçında Spor Toto'nun ev sahipliğinde oynanan müsabakayı Arkas Spor 3-2 kaybetmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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