Siirt Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı Atatürk Stadı için protokol imzaladı

Siirt Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde tamamlanma aşamasında olan Atatürk Stadı için karşılıklı ek protokol imzaladı.

Protokol ile stadyum yeni tribün inşa çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. Vali Kızılkaya, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile yaptığı görüşmede, Siirt il genelinde planlanan ve devam eden yatırım ve projeleri de ele aldı. Vali Kızılkaya, yatırımın vatandaşlara, gençlere ve spor camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu. - SİİRT