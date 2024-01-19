Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 Spor Toto SK: 1

Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Sportoto SK'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

TÜRŞAD: Selim Demir, Alperay Demirciler, İbrahim Emet, Muhammed Esat Avcı, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Geraldo Graciano, Rahmi Çağlar Aksoy, Fatih Eren Uğur, Fatih Muhammed Kaya, Nazar Hetman, Muhammed Eray

Spor Toto SK: Selçuk Keskin, Sercan Yüksek Bıdak, Nemanja Petric, Murat Tokgöz, Batuhan Avcı, Yury Berezhko, Caner Çicekoğlu, Morteza Sharifi, Umut Demir, Mustafa Koç, Mustafa Cengiz

Setler

19-25, 25-19, 25-21, 25-16 - BİTLİS