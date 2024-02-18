Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Tamamlandı
Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası sona erdi. Kupaya 5 kategoride 68 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Samsun'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası tamamlandı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katıldı.
Kupanın son gününde acemi üst seviye (advanced novice) kategorisinde kadınlarda Deniz Tarım, erkeklerde Batu Tasasız; "junior" kategorisinde kadınlarda Derya Taygan, erkeklerde Mehmet Cenkay Karlıklı; "senior" kategorisinde ise kadınlarda Salma Agamova, erkeklerde Burak Demirboğa birinciliği elde etti.
Yarışmanın ilk gününde ise alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Tuana Akın, erkeklerde Sarp Alisbah; acemi orta seviye (intermediate novice) kategorisinde kadınlarda Ada Demir, erkeklerde Mehmet Uras Ertaş birinci olmuştu.
Dereceye giren sporculara madalyaları il protokolü tarafından verildi.