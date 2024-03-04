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Aydın'da FIFA Standartlarında Çobanisa Futbol Sahası Hizmete Girdi

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Aydın'da amatör spor ve spor altyapısına katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Çobanisa Futbol Sahası, açılış maçıyla hizmete girdi. Sahne alan Çobanisaspor ve Yeni Beyerlispor, Aydın 2. Amatör 1. Grupta karşılaştı. Spor Toto'nun katkılarıyla yapılan tesis, bölgedeki amatör sporcular için modern ve profesyonel bir oyun alanı oluşturarak sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Aydın'da amatör spor ve spor altyapısına katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Çobanisa Futbol Sahası, ilk düdüğün çalmasıyla beraber hizmete girdi. Açılış maçı Aydın 2. Amatör 1. Grupta mücadele eden Çobanisaspor ile Yeni Beyerlispor karşılaşması ile gerçekleşti.

Spor Toto'nun katkılarıyla yapılan Çobanisa Futbol Sahası, spor altyapısına önemli bir katkı sağlaması amacıyla hayata geçirildi. Bölgedeki amatör liglerde mücadele eden takımlar için yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden Çobanisa Futbol Sahası projesiyle birlikte, bölgedeki amatör sporcular için modern ve profesyonel bir oyun alanı oluşturulmuş oldu. İlerleyen günlerde birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapacak olan tesis, bölgedeki sporcuların gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra futbolun yaygınlaşmasına da büyük bir rol oynaması hedefleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Çobanisa Futbol Sahası'nın hizmete girmesiyle birlikte, bölgedeki sporseverler arasında heyecan ve coşku büyük oldu. Tesisin açılışı, bölgenin spor altyapısının güçlenmesine ve genç sporcuların daha iyi şartlarda yetişmesine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yeni tesis, Aydın'ın spor kültürünü daha da ileriye taşıyacak ve bölgenin gençleri için sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik ederek toplumun genel sağlık ve refahını artıracak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun önemi her geçen gün artıyor. Bu yüzden bölgemizde spor altyapısını güçlendirmek ve futbolun yaygınlaşmasını desteklemek için bu tür yatırımlar çok önemli. Çobanisa Futbol Sahası, sporseverlere daha iyi imkanlar sunacak ve sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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