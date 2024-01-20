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Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu?

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Bu akşam oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçına dair Pendikspor - Beşiktaş muhtemel 11 merak ediliyor ve araştırılıyor. İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak olan maça dair araştırmalar devam ediyor. İşte Pendikspor - Beşiktaş muhtemel 11! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu?

Pendikspor - Beşiktaş muhtemel 11 araması, bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alacak olan oyuncuları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Saat 19:00 başlayacak olan Pendikspor - Beşiktaş muhtemel 11, karşılaşmaya dair en çok merak edilenler detaylar arasında yerini alıyor. İşte Pendikspor - Beşiktaş muhtemel 11! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu?

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11 KADROSU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşacak. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil, Erencan, Thiam, Umut.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk Tosun.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Pendikspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 19:00'dir. Karşılaşma, Pendik İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşacak. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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