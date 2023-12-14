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Dalyan Halı Sahası Açıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliğiyle Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Halı Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliği ile okullara ve belediyeye ait alanlara yapılmaya başlayan halı sahalardan biri olan Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Halı Sahası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliği ile okullara ve Ortaca Belediyesi'ne ait alanlara halı saha yapım çalışmaları devam ediyor. Bu halı sahalardan biri olan Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Halı Sahası açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir halı sahanın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Açılış sonrası Başkan Uzundemir öğrenciler ile futbol oynadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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