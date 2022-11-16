Mehmet Demirkol'dan çok konuşulacak öneri! Kaleci ve hakem kardeşlere seslendi

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Süper Lig hakemi Arka Kardeşler ve Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler için çarpıcı yorumlarda bulundu. İki kardeşin aynı ligde görev yapmasının yanlış olduğunu vurgulayan Demirkol, "Ya kaleci yurt dışına gidecek, ya hakem lig değiştirecek" önerisinde bulundu.

Hakem Arda Kardeşler ve kaleci olan kardeşi Erce Kardeşler'in Süper Lig'de görev yapıyor olması uzun süredir kamuoyunu meşgul ediyor. Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol da bu konuyu gündemine aldı. Hakem ağabey ve kardeş kalecisine çağrıda bulundu.

"FİKRİM SABİT"

Socrates'teki programında bu konuyu yorumlayan Demirkol, "Arda Kardeşler hakemlik yapmalı mı? Kardeşi kaleci Erce Kardeşler, Trabzonspor'dan Hatayspor'a gitti diye iş değişmiyor. Bu konuda fikrim sabit. Çıkar çatışması var. Her şey birbirine bağlı bu ligde" dedi.

"KARŞI SAVCI EKİBİNDE AĞABEYİN VAR"

Mehmet Demirkol, kaleci Erce'nin yurt dışına gitmesini veya Arda Kardeşler'in Süper Lig'de hakemlik yapmaması önerisini sunarak, "Neyin nereden birbirini etkileyeceğini bilmiyorsun. Süper Lig'de hakemlik yapmayabilir ya da kardeşi yurt dışına gidebilir. Çıkar çatışması var. Olmaz yani. Bir davan var senin. Karşı savcı ekibinde de ağabeyin var! Olmaz yani çıkar çatışması var" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİĞE UYGUN DEĞİL"

Arda Kardeşler'in hakemliğini beğenmediğini ifade eden Demirkol, "Öyle bir hakemdir ki 'Ağabey ne yapalım' dersin ve bir ayrıcalık tanırsın. Olur mu? Bence o da olmaz ama öyle bir hak emlik de yok ortada. Bir kere vücut dili hakemliğe uygun değil. Sürekli şaşkın bir adam. İngilizcesi iyi bir tek galiba" şeklinde konuştu.