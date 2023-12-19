Günümüzde farklı alanlara yönelen dijital içerik platformları her geçen gün artıyor. TOD TV ise Türkiye'de kısa süre önce kullanıma sunulan bir platformdur. TOD TV, Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga gibi içeriklere sahiptir ve belirli bir ücret karşılığında izlenebilir.

Günümüzde farklı alanlara yönelen dijital içerik platformları her geçen gün artıyor. Şifresiz maçları izlemek isteyen izleyiciler, maçların hangi kanalda ve nasıl yayınlanacağını merak ediyor. Bu noktada ise izleyicilere canlı olarak aktarılan TOD TV tekrar gündeme geliyor. Peki, TOD TV nedir? İşte detaylar!

TOD TV nedir?

Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği ve beIN Medya Grubu ortaklığıyla TOD TV hayatımıza girdi. Yeni nesil dijital içerik platformları arasındaki TOD TV, Türkiye'de kısa süre önce kullanıma sunuldu.

Ayrıca taahhüt ve kurulum gibi herhangi bir zorunluluğu olmayan TOD TV, bünyesinde birçok içeriğe sahip. Bunlar arasında Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi içerikler yer alıyor. Ancak şu anda platform üzerindeki spor içerikleri belirli bir ücret karşılığında yer alıyor.

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Platformdaki Süper Lig maçlarını izlemeniz için de belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Platformdaki Süper Lig paketleri ise şu şekilde: