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Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi

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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 39-35 yendi. İlk maçtan da galip ayrılan Spor Toto, Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Spor Toto, Nilüfer Belediyespor'u 39-35 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-16 önde tamamlayan Spor Toto, karşılaşmayı da 39-35 kazandı.

İki takım arasında dün oynanan ilk maçtan 39-26'lık galibiyetle ayrılan Spor Toto, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Kaynak: AA / Spor

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