Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. Hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya 3-1 yenildi. Salon: Bigadiç Şehit Okan Dinçer, Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan, Setler: 23-25, 25-16, 14-25, 25-27, Süre: 122 dakika (32, 25, 24, 41).
Salon: Bigadiç Şehit Okan Dinçer
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukvu, Taha Erden ( Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Andac Kapan, Alican İlker Çakır)
Spor Toto: Brezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Yüksel Sercan Bidak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Murat Tokgöz, Batuhan Avcı, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 23-25, 25-16, 14-25, 25-27
Süre: 122 dakika (32, 25, 24, 41)
Bigadiç Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. Hafta karşılaşmasında Spor Toto'ya 3-1 yenildi.