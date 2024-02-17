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Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Samsun'da Başladı

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu organizasyona katılıyor. Kupanın ilk gününde acemi, genç ve kıdemli kategorilerinde sporcular performanslarını sergiledi. Organizasyon yarın sona erecek.

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katılıyor.

Kupanın ilk gününde acemi, genç ve kıdemli kategorilerinde sporcular performanslarını sergiledi.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

İstanbul Türkiye Kocaeli Samsun Ankara İzmir Spor Güncel Haberler

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