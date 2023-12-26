Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile yapımı tamamlanan Ortaca Ortaokulu Halı Sahası hizmete açıldı.

Ortaca'da birçok okulda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile halı sahalar yapılıyor. Ortaca Ortaokulu Halı Sahası'nın yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan halı saha için açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, AK Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan ve öğrenciler katıldı.

Açılış sonrası Ortaca kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir öğrenciler ile sohbet ederek futbol oynadı. - MUĞLA