Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi.
Salon: Ünye
Hakemler: Sadettin Deneli, Furkan Salduz
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Ivanov, Arda Bostan, Gunter, (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk )
Spor Toto: Selçuk Keskin, Petric, Mustafa Koç, Mustafa Cengiz, Vucicevic, Sharifi (Sercan Yüksel Bıdak, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 22-25, 18-25, 16-25
Süre: 73 dakika (27, 25, 21)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi.