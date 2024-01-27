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Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Konya'da Başladı

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Konya'da başladı. Şampiyonanın açılış seremonisi Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da sporculara başarılar diledi.

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Konya'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi, Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Konya'nın, başarılı sporcuların yetiştiği kentlerden biri olduğunu söyledi.

Türk judosunun 152 bin lisanslı sporcusuyla 81 ilde aktif olduğunu belirten Huysuz, "Ümitler, Avrupa ve dünya şampiyonasında büyük başarılara imza atan bir yaş kategorisi. Bu yaş kategorisinde dünyada söz sahibiyiz. Paris Olimpiyat Oyunları akabinde gençler, ümitler, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum." dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından il protokolü, ilk gün sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Şampiyonada 64 ilden 944 sporcu yarışacak, kura çekimi ise yarın yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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